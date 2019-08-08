дважды возле Южного - из противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; 057.ua — сайт города Харькова >> сьогодні, 10:40

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил: дважды вблизи ВОДЯНОГО, а также ЛЕБЕДИНСКОГО из стрелкового оружия; неподалеку НОВОТРОИЦКОГО из станкового противотанкового гранатомета. Mariupol.tv >> сьогодні, 09:38