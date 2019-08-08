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оновлено
08.08.2019
12:20

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• Лебединский . • группировка . • крупнокалиберные пулеметы . • противотанковый гранатомет . • стрелковое оружие • Евросоюз

Сутки в ООС: 10 обстрелов, потерь среди военных нет

Сутки в ООС: 10 обстрелов, потерь среди военных нет

дважды возле Южного - из противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; 057.ua — сайт города Харькова >>  сьогодні, 10:40

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил: дважды вблизи ВОДЯНОГО, а также ЛЕБЕДИНСКОГО из стрелкового оружия; неподалеку НОВОТРОИЦКОГО из станкового противотанкового гранатомета. Mariupol.tv >>

За последние сутки потерь с украинской стороны не зафиксировали. 057.ua — сайт города Харькова >>


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Сутки в ООС: 10 обстрелов, потерь среди военных нет forUm

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