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оновлено
08.08.2019
15:05

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Мітки сюжету

• Лебединский . • крупнокалиберные пулеметы . • противотанковый гранатомет . • режим прекращения огня . • стрелковое оружие • Евросоюз

Боевики в минувшие сутки вновь обстреливали позиции ООС

Боевики в минувшие сутки вновь обстреливали позиции ООС

дважды возле Южного - из противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; 057.ua — сайт города Харькова >>  сьогодні, 10:40

За минувшие сутки, 7 августа, вооруженные формирования РФ и ее наемники десять раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС. forUm >>

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил: дважды вблизи ВОДЯНОГО, а также ЛЕБЕДИНСКОГО из стрелкового оружия; неподалеку НОВОТРОИЦКОГО из станкового противотанкового гранатомета. Mariupol.tv >>

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня. 057.ua — сайт города Харькова >>


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