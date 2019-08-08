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оновлено
08.08.2019
12:20

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Мітки сюжету

• Донбасс . • группировка . • перемирие . • позиция . • противник • Евросоюз

Сутки на Донбассе: позиции ВСУ обстреляли 10 раз

Сутки на Донбассе: позиции ВСУ обстреляли 10 раз

Противник 9 раз нарушил обстрелял позиции ВСУ. ГолосUA >>  сьогодні, 09:33

"За минувшие сутки потерь с нашей стороны не зафиксировано. Деловая столица (газета) >>

С начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Богдановки - из станкового противотанкового гранатомета; неподалеку Водяного - из стрелкового оружия. 6264.com.ua - сайт города Краматорска >>

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север позиции украинских защитников были обстреляны шесть раз у населенного пункта Луганское, Пивденное, Новозвановке, Зайцево, Крымское. 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова >>

За минувшие сутки 6 августа в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибли четверо украинских военнослужащих, один получил ранение. ГолосUA >>

ФОТО:

06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова: Боевики на Донбассе 10 раз нарушили перемирие ГолосUA: Сутки на Донбассе: позиции ВСУ обстреляли 10 раз

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