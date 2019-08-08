Противник 9 раз нарушил обстрелял позиции ВСУ. ГолосUA >> сьогодні, 09:33

"За минувшие сутки потерь с нашей стороны не зафиксировано. Деловая столица (газета) >> сьогодні, 07:56

С начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Богдановки - из станкового противотанкового гранатомета; неподалеку Водяного - из стрелкового оружия. 6264.com.ua - сайт города Краматорска >> сьогодні, 09:00

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север позиции украинских защитников были обстреляны шесть раз у населенного пункта Луганское, Пивденное, Новозвановке, Зайцево, Крымское. 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова >> сьогодні, 09:03