Противник 9 раз нарушил обстрелял позиции ВСУ. ГолосUA >> сьогодні, 09:33
"За минувшие сутки потерь с нашей стороны не зафиксировано. Деловая столица (газета) >>
С начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Богдановки - из станкового противотанкового гранатомета; неподалеку Водяного - из стрелкового оружия. 6264.com.ua - сайт города Краматорска >>
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север позиции украинских защитников были обстреляны шесть раз у населенного пункта Луганское, Пивденное, Новозвановке, Зайцево, Крымское. 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова >>
За минувшие сутки 6 августа в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибли четверо украинских военнослужащих, один получил ранение. ГолосUA >>