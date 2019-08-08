В течение суток сепаратисты на Донбассе нарушили бессрочное перемирие, проведя 10 обстрелов украинских позиций. 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова >> сьогодні, 09:03

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны шесть раз у н.п. Деловая столица (газета) >> сьогодні, 07:56