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оновлено
08.08.2019
09:11

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Мітки сюжету

• Донбасс . • группировка . • перемирие . • позиция . • противник • Евросоюз

На Донбассе боевики 10 раз обстреляли украинские позиции, - штаб ООС

На Донбассе боевики 10 раз обстреляли украинские позиции, - штаб ООС

В течение суток сепаратисты на Донбассе нарушили бессрочное перемирие, проведя 10 обстрелов украинских позиций. 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова >>  сьогодні, 09:03

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны шесть раз у н.п. Деловая столица (газета) >>

Позиции украинских подразделений обстреливали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова >>


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