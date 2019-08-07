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"С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано. Телеграф >> сьогодні, 07:41

За прошедшие сутки 6 августа боевики совершили 9 обстрелов, в том числе один раз с использованием запрещенного Минскими соглашениями оружия минометов калибра 120 мм. Online.ua >> сьогодні, 08:20

Дважды в районе Лебединского и один раз возле Широкино боевики применили стрелковое оружие. Слово и Дело >> сьогодні, 08:26