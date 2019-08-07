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оновлено
07.08.2019
09:00

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Мітки сюжету

• Лебединский . • крупнокалиберные пулеметы . • обстрелы . • режим прекращения огня . • стрелковое оружие • Евросоюз

На Донбассе боевики 9 раз нарушили "режим тишины",4 украинских солдат погибло

На Донбассе боевики 9 раз нарушили "режим тишины",4 украинских солдат погибло

вблизи БОГДАНОВКИ из вооружения БМП, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; Mariupol.tv >>  сьогодні, 08:35

"С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано. Телеграф >>

За прошедшие сутки 6 августа боевики совершили 9 обстрелов, в том числе один раз с использованием запрещенного Минскими соглашениями оружия минометов калибра 120 мм. Online.ua >>

Дважды в районе Лебединского и один раз возле Широкино боевики применили стрелковое оружие. Слово и Дело >>

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" позиции наших защитников были обстреляны 3 раза: дважды неподалеку МАЙСКОГО из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; в районе населенного пункта ЮЖНОЕ из запрещенного Минскими соглашениями оружия миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Mariupol.tv >>

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Online.ua: ООС: боевики усилили обстрелы на Донбассе Online.ua: ООС: боевики усилили обстрелы на Донбассе

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ООС: боевики усилили обстрелы на Донбассе Online.ua

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