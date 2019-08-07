вблизи БОГДАНОВКИ из вооружения БМП, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; Mariupol.tv >> сьогодні, 08:35
"С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано. Телеграф >>
За прошедшие сутки 6 августа боевики совершили 9 обстрелов, в том числе один раз с использованием запрещенного Минскими соглашениями оружия минометов калибра 120 мм. Online.ua >>
Дважды в районе Лебединского и один раз возле Широкино боевики применили стрелковое оружие. Слово и Дело >>
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" позиции наших защитников были обстреляны 3 раза: дважды неподалеку МАЙСКОГО из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; в районе населенного пункта ЮЖНОЕ из запрещенного Минскими соглашениями оружия миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Mariupol.tv >>