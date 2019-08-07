Розширений пошук
оновлено
07.08.2019
15:29

Актуальні теми

Мітки сюжету

• Лебединский . • крупнокалиберные пулеметы . • обстрелы . • режим прекращения огня . • стрелковое оружие • Евросоюз

Боевики 9 раз нарушили режим тишины на Донбассе

Боевики 9 раз нарушили режим тишины на Донбассе

- дважды неподалеку Майского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >>  сьогодні, 09:20

За прошедшие сутки 6 августа боевики совершили 9 обстрелов, в том числе один раз с использованием запрещенного Минскими соглашениями оружия минометов калибра 120 мм. Online.ua >>

Дважды в районе Лебединского и один раз возле Широкино боевики применили стрелковое оружие. Слово и Дело >>

6 августа вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня. Из них 1 раз с применением запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм Также противник открывал огонь по ВСУ из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. forUm >>

ФОТО:

Online.ua: ООС: боевики усилили обстрелы на Донбассе Online.ua: ООС: боевики усилили обстрелы на Донбассе UAtoday: ООС: боевики 9 раз обстреляли украинские позиции, есть погибшие и раненые

Інші новини теми:

На Донбассе боевики 9 раз нарушили "режим тишины",4 украинских солдат погибло Телеграф
ООС: боевики усилили обстрелы на Донбассе Online.ua
Боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ Mariupol.tv
Боевики 9 раз нарушили режим тишины на Донбассе Остров
ООС: боевики 9 раз обстреляли украинские позиции, есть погибшие и раненые UAtoday

Ще посилання (1) про «Боевики 9 раз нарушили режим тишины на Донбассе»

Дивись також:

Калейдоскоп подій




© 1998–2019 <МЕТА>