- дважды неподалеку Майского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >> сьогодні, 09:20
За прошедшие сутки 6 августа боевики совершили 9 обстрелов, в том числе один раз с использованием запрещенного Минскими соглашениями оружия минометов калибра 120 мм. Online.ua >>
Дважды в районе Лебединского и один раз возле Широкино боевики применили стрелковое оружие. Слово и Дело >>
6 августа вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня. Из них 1 раз с применением запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм Также противник открывал огонь по ВСУ из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. forUm >>