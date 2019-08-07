- дважды неподалеку Майского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >> сьогодні, 09:20

За прошедшие сутки 6 августа боевики совершили 9 обстрелов, в том числе один раз с использованием запрещенного Минскими соглашениями оружия минометов калибра 120 мм. Online.ua >> сьогодні, 08:20

Дважды в районе Лебединского и один раз возле Широкино боевики применили стрелковое оружие. Слово и Дело >> сьогодні, 08:26