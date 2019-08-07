Во время боевых действий погибли четыре военных, еще один получил ранения. Дзержинский шахтер >> сьогодні, 09:58

От начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано" Сайт города Доброполье >> сьогодні, 09:00

В течение суток 5 августа один украинский военный получил ранения, а противник 2 раза нарушил режим тишины. ГолосUA >> сьогодні, 09:21