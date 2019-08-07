Во время боевых действий погибли четыре военных, еще один получил ранения. Дзержинский шахтер >> сьогодні, 09:58
От начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано" Сайт города Доброполье >>
В течение суток 5 августа один украинский военный получил ранения, а противник 2 раза нарушил режим тишины. ГолосUA >>
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток зафиксировано три обстрела позиций объединенных сил, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север один. Дзержинский шахтер >>