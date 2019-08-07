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оновлено
07.08.2019
15:29

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Сутки в ООС: 9 обстрелов, 4 погибших, один раненый

Сутки в ООС: 9 обстрелов, 4 погибших, один раненый

Во время боевых действий погибли четыре военных, еще один получил ранения. Дзержинский шахтер >>  сьогодні, 09:58

От начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано" Сайт города Доброполье >>

В течение суток 5 августа один украинский военный получил ранения, а противник 2 раза нарушил режим тишины. ГолосUA >>

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток зафиксировано три обстрела позиций объединенных сил, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север один. Дзержинский шахтер >>

ФОТО:

ГолосUA: Сутки в ООС: 9 обстрелов, 4 погибших, один раненый

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