Появились подробности гибели четырех украинских морпехов, которые держали позиции в районе поселка Павлополь Донецкой области. О них рассказал командир отдельной 36-й бригады морской пехоты ВСУ, полковник Андрей Игнатов. По его словам, сегодня, около 10:30, от одного из наблюдателей на позициях у Павлополя поступила информация о нарушении противником условий перемирия, а также был зафиксирован взрыв, вероятно, гранаты из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 или мины запрещенного 82 мм калибра. "После уточнения информации, когда он продвинулся по ходу сообщения, на месте взрыва обнаружил четверо военнослужащих, пострадавших от минно-взрывных травм, однако к моменту его прибытия (это было через минуту) они признаки жизни не подавали", – рассказал полковник. "Была организована эвакуация личного состава, усилено наблюдение, изучение всех обстоятельств, которые привели к гибели военнослужащих. На месте взрыва обнаружена воронка, характерная для разрыва артиллерийского боеприпаса, но изученные звуковые обстоятельства показывают, что мина, скорее всего, была переоборудована таким образом, что ее запуск осуществлялся без применения самого миномета", – добавил комбриг. Как ранее сообщал Фокус: 6 августа боевики на Донбассе осуществили два провокационных обстрела украинских позиций, в результате чего были убиты четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что сегодняшний обстрел боевиками не останется без внимания. Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата как можно быстрее встретиться для возобновления переговоров относительно ситуации на Донбассе.