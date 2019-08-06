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оновлено
06.08.2019
16:11

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В Донбассе погибли четверо украинских военных

В Донбассе погибли четверо украинских военных

На Донбассе в результате обстрелов боевиков погибли четверо украинский военных. Слово и Дело >>  сьогодні, 13:32

В 00:45 в течение почти часа боевики обстреливали из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия защитников села Богдановка Донецкой области.

В 10:20 оккупанты начали обстрел из РПГ вблизи Павлополя.

"С грустью сообщаем, что в результате вражеских обстрелов сегодня, по имеющейся информации, четверо наших героев получили ранения несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Сегодня в районе проведения операции объединенных сил в Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков четверо украинских военных получили ранения, несовместимые с жизнью. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

С начала текущих суток российско-оккупационные войска осуществили два провокационных обстрела позиций ООС.

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