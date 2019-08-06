С начала суток оккупанты один раз обстреляли позиции Объединенных сил. 057.ua — сайт города Харькова >> сьогодні, 10:10
За минувшие сутки, 5 августа, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим тишины. UAtoday >>
"За минувшие сутки в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил ранения" Остров >>
В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» противник произвел один обстрел позиций Объединенных сил вблизи Водяного. Reporter UA >>
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников обстреляли один раз возле Южного - со стрелкового оружия. 057.ua — сайт города Харькова >>