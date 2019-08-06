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оновлено
06.08.2019
14:10

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Мітки сюжету

• военнослужащий . • группировка . • обстрел . • режим прекращения огня . • стрелковое оружие • Евросоюз

На Донбассе на неизвестном устройстве подорвался украинский боец - штаб ООС

На Донбассе на неизвестном устройстве подорвался украинский боец - штаб ООС

С начала суток оккупанты один раз обстреляли позиции Объединенных сил. 057.ua — сайт города Харькова >>  сьогодні, 10:10

За минувшие сутки, 5 августа, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим тишины. UAtoday >>

"За минувшие сутки в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил ранения" Остров >>

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» противник произвел один обстрел позиций Объединенных сил вблизи Водяного. Reporter UA >>

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников обстреляли один раз возле Южного - со стрелкового оружия. 057.ua — сайт города Харькова >>

ФОТО:

Reporter UA: За сутки в зоне ООС ранили одного украинского бойца 057.ua — сайт города Харькова: Обстрел позиций и раненый украинский боец: ситуация в зоне ООС

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