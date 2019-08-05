Розширений пошук
оновлено
05.08.2019
15:35

Актуальні теми

Мітки сюжету

• группировка . • калибр . • крупнокалиберные пулеметы . • минометы . • стрелковое оружие • Евросоюз

ООС: Боевики применили запрещенные минометы

ООС: Боевики применили запрещенные минометы

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил. forUm >>  сьогодні, 09:08

За минувшие сутки 4 августа со стороны боевиков было зафиксировано 6 обстрелов, из них 1 раз с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия минометов калибра 82 мм. Online.ua >>

Водяное из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Online.ua >>

С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции ООС у Водяного и Пивденного из стрелкового оружия. forUm >>

ФОТО:

Online.ua: Сутки в ООС: враг применил минометы и пулеметы

Дивись також:

Калейдоскоп подій




© 1998–2019 <МЕТА>