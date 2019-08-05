В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил. forUm >> сьогодні, 09:08

За минувшие сутки 4 августа со стороны боевиков было зафиксировано 6 обстрелов, из них 1 раз с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия минометов калибра 82 мм. Online.ua >> сьогодні, 08:25

Водяное из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Online.ua >> сьогодні, 08:25