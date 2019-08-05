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оновлено
05.08.2019
15:35

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• Донбасс . • минометы . • обстрелы . • режим прекращения огня . • стрелковое оружие • Евросоюз

Боевики на Донбассе шесть раз нарушали режим прекращения огня

Боевики на Донбассе шесть раз нарушали режим прекращения огня

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил вблизи Верхнеторецкого, Песков, Лебединского, Водяного. Електронні вісті >>  сьогодні, 10:48

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники на Донбассе шесть раз нарушили запрет на использование любого оружия.  Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. Один раз применялись запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 мм. Также велся огонь по нашим позициям из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано шесть обстрелов украинских позиций. Обстрелы велись вблизи населенных пунктов Верхньоторецкое, Пески, Лебединское, Водяное. "За минувшие сутки потерь с украинской стороны не зафиксировано", – сообщили в штабе. Подразделения из состава ООС придерживались устойчивого режима прекращения огня.  От начала суток 5 августа, противник два раза обстрелял позиции Объединенных сил. Как ранее сообщал Фокус: Мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине зафиксировала 6 тысяч нарушений режима прекращения огня на Донбассе. С начала "хлебного перемирия" на Донбассе боевики 21 раз обстреляли позиции ВСУ.

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ФОТО:

UAtoday: Боевики на Донбассе четыре раза нарушали запрет на использование оружия

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