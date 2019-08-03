Боевики на Донбассе за минувшие сутки, 2 августа, и с начала нынешних суток 12 раз нарушили перемирие, обстреляв позиции ВСУ. Двое украинских военных были ранены. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил. Враг открывал огонь из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы фиксировались возле населенных пунктов Новоселовка Вторая, Богдановка, Павлополь, Нижнетеплое, Луганское, Светлодарск и Пивденное. С начала нынешних суток были обстреляны позиции возле Крымского и Майорска. "Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", – отметили в штабе. Как ранее сообщал Фокус: 17 июля на заседании Трехсторонней контактной группы с участием представителей ОРДЛО в Минске стороны согласовали перемирие. 31 июля боевики 11 раз нарушили режим тишины на Донбассе. 1 августа в районе проведения операции Объединенных сил, украинский военный получил ранение. В тот же день, согласно данным Минобороны Украины, с начала "хлебного перемирия" на Донбассе боевики 21 раз обстреляли позиции ВСУ.