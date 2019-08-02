В Одессе правохранители задержали гражданина Грузии, который находился в международном розыске. UAtoday >> сьогодні, 19:02

Приморский районный суд Одессы принял решение о временном аресте задержанного сроком на 40 суток до решения вопроса о его экстрадиции. Трасса Е-95 >> сьогодні, 15:12

Оперативники уголовного розыска задержали иностранца, которого правоохранители Грузии разыскивали за совершение умышленного убийства с применением огнестрельного оружия. Наблюдатель >> сьогодні, 16:52