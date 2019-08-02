От начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано. Mariupol.tv >> сьогодні, 08:40
За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения. 0642.ua — сайт города Луганска >>
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" позиции наших защитников были обстреляны 2 раза: неподалеку ПОПАСНОЙ из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; в районе населенного пункта КРЫМСКОЕ из крупнокалиберного пулемета. Mariupol.tv >>