От начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано. Mariupol.tv >> сьогодні, 08:40

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения. 0642.ua — сайт города Луганска >> сьогодні, 08:00