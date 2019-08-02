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оновлено
02.08.2019
12:11

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Мітки сюжету

• группировка . • крупнокалиберные пулеметы . • перемирие . • режим прекращения огня . • российско • Евросоюз

За сутки российско-оккупационные войска пять раз нарушили перемирие: ранен воин ВСУ

За сутки российско-оккупационные войска пять раз нарушили перемирие: ранен воин ВСУ

От начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано. Mariupol.tv >>  сьогодні, 08:40

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения. 0642.ua — сайт города Луганска >>

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" позиции наших защитников были обстреляны 2 раза: неподалеку ПОПАСНОЙ из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; в районе населенного пункта КРЫМСКОЕ из крупнокалиберного пулемета. Mariupol.tv >>

ФОТО:

0642.ua — сайт города Луганска: За сутки российско-оккупационные войска пять раз нарушили перемирие: ранен воин ВСУ

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