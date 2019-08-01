В Пятихатском районе Днепропетровской области СБУ выявила незаконный арсенал оружия Деловая столица (газета) >> сьогодні, 16:18

"Во время санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили в квартире жителя Пятихатского района гранатомет РПГ-22, мину МОН-50, автомат АКС, три гранаты и пистолет ПМ. Также изъято тротиловую шашку, минометную мину с прикрепленным к ней по телефону, взрывчатку, электродетонатор, пять запалов для ручных гранат и тысячи ста патронов различного калибра. Деловая столица (газета) >> сьогодні, 16:18