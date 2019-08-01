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оновлено
01.08.2019
17:05

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Мітки сюжету

• гранатомет . • злоумышленник . • правоохранители . • схрон . • электродетонатор • Евросоюз

На Днепропетровщине обнаружили оружейный схрон

На Днепропетровщине обнаружили оружейный схрон

В Пятихатском районе Днепропетровской области СБУ выявила незаконный арсенал оружия Деловая столица (газета) >>  сьогодні, 16:18

"Во время санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили в квартире жителя Пятихатского района гранатомет РПГ-22, мину МОН-50, автомат АКС, три гранаты и пистолет ПМ. Также изъято тротиловую шашку, минометную мину с прикрепленным к ней по телефону, взрывчатку, электродетонатор, пять запалов для ручных гранат и тысячи ста патронов различного калибра. Деловая столица (газета) >>


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