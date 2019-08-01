Согласно данным Минобороны Украины, с начала "хлебного перемирия" на Донбассе боевики 21 раз обстреляли позиции ВСУ. Двое украинских военных взорвались на мине, еще двое получили от нее же ранения. Всего же ранения на Донбассе с 21 июля (начало "режима тишины", – ред.) получили 7 бойцов Объединенных сил (3 из них – от вражеских взрывных устройств). У боевиков, по данным разведки, за тот же период 5 человек погибли (3 из них взорвались на мине), еще 5 получили ранения. Как ранее сообщал Фокус: 31 июля боевики 11 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Владимир Зеленский привержен достижению мира на Донбассе, но Россия должна внести свой вклад. 1 августа, в районе проведения операции Объединенных сил, украинский военный получил ранение.