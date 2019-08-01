Сигнал, конечно, ложный, но проверяют такие сообщения в обязательном порядке, с участием спасателей, взрывотехников, медиков. Особенно много хлопот у них будет с обследованием Скадовского МТП - территория большая, техники много, а в каждый уголок еще заглянуть надо. Херсон Онлайн >> сьогодні, 14:40
Сегодня, 1 августа, на электронный адрес Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Херсонщины пришел очередное письмо о минировании. В нем говорится о взрывных устройствах, якобы заложенных во всех (!) детсадах и супермаркетах областного центра, а также в Скадовском морском торговом порту. Причем письмо от неизвестного террориста подписано известной в Украине фамилией «Вакарчук», рассказал начальник ГУ ГС ЧС, полковник Сергей Черный. Херсон Онлайн >>