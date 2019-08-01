Розширений пошук
оновлено
01.08.2019
17:05

Актуальні теми

Мітки сюжету

• Госслужба . • Херсонщина . • минирование . • прозвище . • реалия • Евросоюз

Херсонщину минирует «Вакарчук»

Херсонщину минирует «Вакарчук»

Сигнал, конечно, ложный, но проверяют такие сообщения в обязательном порядке, с участием спасателей, взрывотехников, медиков. Особенно много хлопот у них будет с обследованием Скадовского МТП - территория большая, техники много, а в каждый уголок еще заглянуть надо. Херсон Онлайн >>  сьогодні, 14:40

Сегодня, 1 августа, на электронный адрес Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Херсонщины пришел очередное письмо о минировании. В нем говорится о взрывных устройствах, якобы заложенных во всех (!) детсадах и супермаркетах областного центра, а также в Скадовском морском торговом порту. Причем письмо от неизвестного террориста подписано известной в Украине фамилией «Вакарчук», рассказал начальник ГУ ГС ЧС, полковник Сергей Черный. Херсон Онлайн >>


Інші новини теми:

Херсонщину заминировал террорист по прозвищу "Вакарчук" Kherson.net.ua
Херсонщину заминировал террорист по прозвищу Вакарчук Новости Херсонщины
Херсонщину минирует 'Вакарчук' Херсон Онлайн

Дивись також:

Калейдоскоп подій




© 1998–2019 <МЕТА>