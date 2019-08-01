Сигнал, конечно, ложный, но проверяют такие сообщения в обязательном порядке, с участием спасателей, взрывотехников, медиков. Особенно много хлопот у них будет с обследованием Скадовского МТП - территория большая, техники много, а в каждый уголок еще заглянуть надо. Херсон Онлайн >> сьогодні, 14:40