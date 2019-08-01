Украинский военный получил ранение в четверг, 1 августа, в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщил спикер Минобороны Максим Праута на брифинге, сообщается на сайте ведомства. "По состоянию на 12:00 часов, 1 августа, российско-оккупационные войска осуществили 3 обстрела. По имеющейся информации, с начала текущих суток один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение. Сейчас он находится в одном из военных мобильных госпиталей, где ему оказывается вся необходимая помощь", – сказал Праута. Так, на луганском направлении опорные пункты подразделений ООС в районе населенного пункта Попасная с 5-ти утра были обстреляны со стороны оккупированного поселка Молодежное из стрелкового оружия. Кроме того, на донецком направлении боевики в течение 15 минут вели огонь из пулеметов крупного калибра по позициям украинских военных неподалеку населенного пункта Павлополь. Также в 10:30 боевики из крупнокалиберного пулемета обстреляли позиции украинских защитников города Красногоровка. Как ранее сообщал Фокус: 31 июля боевики 11 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Владимир Зеленский привержен достижению мира на Донбассе, но Россия должна внести свой вклад.