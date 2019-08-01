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оновлено
01.08.2019
11:15

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Мітки сюжету

• Донбасс . • госдепартамент . • минометы . • режим прекращения огня . • спецпредставитель • Евросоюз

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Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, - штаб ООС

Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, - штаб ООС

Бовики 4 раза использовали запрещенное минскими соглашениями оружие минометы калибра 82 мм. Сайт города Доброполье >>  сьогодні, 09:05

31 июля боевики 11 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. Бовики 4 раза использовали запрещенное минскими соглашениями оружие – минометы калибра 82 мм. Боевики открывали огонь по позициям украинских военных из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Потерь среди украинских военных не зафиксировано. С начала 1 августа боевики осуществили два обстрела позиций Объединенных сил. Как ранее сообщал Фокус: Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Владимир Зеленский привержен достижению мира на Донбассе, но Россия должна внести свой вклад.  Волкер считает, что  для достижения мира на Донбассе Россия должна признавать свою ответственность и имплементировать свои обязательства в рамках Минских договоренностей. ООН недавно отправила на Донбасс 13 грузовиков с гуманитарной помощью.

Фокус
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Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, – штаб ООС

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