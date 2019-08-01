окраины Широкино - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; CityNews >> сьогодні, 10:20

За сутки, 31 июля Вооруженные Силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня. Зато, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили запрет на использование любого оружия. Из них 4 раза - с применением запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм. Также, противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. 62.ua — сайт города Донецка >> сьогодні, 08:00

За сутки ОБСЕ зафиксировала 34 взрывы на Донбассе. Слово и Дело >> сьогодні, 08:38

За минувшие сутки потерь с украинской стороны не зафиксировано. dnews.dn.ua >> сьогодні, 10:05