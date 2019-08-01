окраины Широкино - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; CityNews >> сьогодні, 10:20
За сутки, 31 июля Вооруженные Силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня. Зато, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили запрет на использование любого оружия. Из них 4 раза - с применением запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм. Также, противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. 62.ua — сайт города Донецка >>
За сутки ОБСЕ зафиксировала 34 взрывы на Донбассе. Слово и Дело >>
За минувшие сутки потерь с украинской стороны не зафиксировано. dnews.dn.ua >>
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» в Луганской области 31 июля позиции наших защитников были обстреляны 1 раз вблизи города Золотое-4 - из миномета калибра 82 мм и крупнокалиберного пулемета. CityNews >>