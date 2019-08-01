Розширений пошук
оновлено
01.08.2019
11:15

Актуальні теми

Мітки сюжету

• группировка . • калибр . • крупнокалиберные пулеметы . • режим прекращения огня . • стрелковое оружие • Евросоюз

ООС: Боевики за сутки совершили 11 обстрелов

ООС: Боевики за сутки совершили 11 обстрелов

окраины Широкино - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; CityNews >>  сьогодні, 10:20

За сутки, 31 июля Вооруженные Силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня. Зато, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили запрет на использование любого оружия. Из них 4 раза - с применением запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм. Также, противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. 62.ua — сайт города Донецка >>

За сутки ОБСЕ зафиксировала 34 взрывы на Донбассе. Слово и Дело >>

За минувшие сутки потерь с украинской стороны не зафиксировано. dnews.dn.ua >>

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» в Луганской области 31 июля позиции наших защитников были обстреляны 1 раз вблизи города Золотое-4 - из миномета калибра 82 мм и крупнокалиберного пулемета. CityNews >>

ФОТО:

0642.ua — сайт города Луганска: За сутки российско-оккупационные войска 11 раз нарушили перемирие: потерь у ВСУ нет UAtoday: ООС: боевики 11 раз обстреляли позиции украинских военных dnews.dn.ua: Сводка из зоны ООС за 31 июля: Версии сторон конфликта

Інші новини теми:

За сутки российско-оккупационные войска 11 раз нарушили перемирие: потерь у ВСУ нет 0642.ua — сайт города Луганска
ООС: боевики 11 раз обстреляли позиции украинских военных UAtoday
ООС: Боевики за сутки совершили 11 обстрелов forUm

Дивись також:

Калейдоскоп подій




© 1998–2019 <МЕТА>