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Наприклад: Ліонель Мессі
оновлено
30.07.2019
22:34

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Мітки сюжету

• Барселона . • Луис Суарес . • взрывные устройства . • парковка . • футболисты • Евросоюз

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Телефонные террористы сообщили о взрывных устройствах в машинах Месси и Суареса

Телефонные террористы сообщили о взрывных устройствах в машинах Месси и Суареса

Суарес приступит к тренировкам в «Барселоне» завтра, 31 июля. Месси прибудет в расположение каталонской команды не раньше 4 августа. Телеграф >>  сьогодні, 18:05

Телефонные террористы сообщили о взрывных устройствах, заложенных в автомобилях нападающих "Барселоны" Лионеля Месси и Луиса Суареса. Машины футболистов на данный момент находятся на парковке частного терминала аэропорта "Барселона - Эль-Прат", откуда игроки отправились на отдых на Ибицу. Sportgid >>

Служба безопасности аэропорта отреагировала на сообщение об угрозе взрыва, и сотрудники проверили автомобили Месси и Суареса. Телеграф >>


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