Суарес приступит к тренировкам в «Барселоне» завтра, 31 июля. Месси прибудет в расположение каталонской команды не раньше 4 августа. Телеграф >> сьогодні, 18:05

Телефонные террористы сообщили о взрывных устройствах, заложенных в автомобилях нападающих "Барселоны" Лионеля Месси и Луиса Суареса. Машины футболистов на данный момент находятся на парковке частного терминала аэропорта "Барселона - Эль-Прат", откуда игроки отправились на отдых на Ибицу. Sportgid >> сьогодні, 17:55