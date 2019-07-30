-службы авиакомпании МАУ, пилоты заметили неполадки в работе одного из двигателей. Владельцы билетов отправились в Бангкок резервным рейсом после полуночи. Gottstat.com >> сьогодні, 11:05

Пресс-служба авиакомпании МАУ подтвердила факт экстренной посадки. Факты >> сьогодні, 08:47

После посадки из самолета был виден дым, но в пресс-службе это объяснили высокой температурой тормозных устройств. Деловая столица (газета) >> сьогодні, 09:42