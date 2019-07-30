-службы авиакомпании МАУ, пилоты заметили неполадки в работе одного из двигателей. Владельцы билетов отправились в Бангкок резервным рейсом после полуночи. Gottstat.com >> сьогодні, 11:05
Пресс-служба авиакомпании МАУ подтвердила факт экстренной посадки. Факты >>
После посадки из самолета был виден дым, но в пресс-службе это объяснили высокой температурой тормозных устройств. Деловая столица (газета) >>
В 20:02 самолет оторвался от земли, через пару десятков минут он пошел на разворот и вновь приземлился в аэропорту. Gottstat.com >>