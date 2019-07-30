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оновлено
30.07.2019
12:14

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В аэропорту «Борисполь» из-за проблем с двигателем экстренно совершил посадку самолет МАУ

В аэропорту «Борисполь» из-за проблем с двигателем экстренно совершил посадку самолет МАУ

-службы авиакомпании МАУ, пилоты заметили неполадки в работе одного из двигателей. Владельцы билетов отправились в Бангкок резервным рейсом после полуночи. Gottstat.com >>  сьогодні, 11:05

Пресс-служба авиакомпании МАУ подтвердила факт экстренной посадки. Факты >>

После посадки из самолета был виден дым, но в пресс-службе это объяснили высокой температурой тормозных устройств. Деловая столица (газета) >>

В 20:02 самолет оторвался от земли, через пару десятков минут он пошел на разворот и вновь приземлился в аэропорту. Gottstat.com >>

ФОТО:

ГолосUA: В аэропорту «Борисполь» из-за проблем с двигателем экстренно совершил посадку самолет МАУ Gottstat.com: В аэропорту «Борисполь» из-за проблем с двигателем экстренно совершил посадку самолет МАУ

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В аэропорту «Борисполь» из-за проблем с двигателем экстренно совершил посадку самолет МАУ ГолосUA

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