С начала текущих суток оккупанты один раз обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Луганского. Електронні вісті >> сьогодні, 09:53

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник 3 раза обстрелял позиции Объединенных сил: вблизи Каменки из реактивного пехотного огнемета; в районе Гнутово из миномета калибра 82 мм; неподалеку Водяного - из крупнокалиберного пулемета. forUm >> сьогодні, 08:00

Украинский военный был ранен в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе 29 июля, - сообщает пресс-центр Объединенных сил. Остров >> сьогодні, 08:14

"Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 1 раз - с применением запрещенного Минскими соглашениями миномета калибра 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из реактивного пехотного огнемета и крупнокалиберного пулемета. Телеграф >> сьогодні, 08:31