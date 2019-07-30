С начала текущих суток оккупанты один раз обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Луганского. Електронні вісті >> сьогодні, 09:53
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник 3 раза обстрелял позиции Объединенных сил: вблизи Каменки из реактивного пехотного огнемета; в районе Гнутово из миномета калибра 82 мм; неподалеку Водяного - из крупнокалиберного пулемета. forUm >>
Украинский военный был ранен в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе 29 июля, - сообщает пресс-центр Объединенных сил. Остров >>
"Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 1 раз - с применением запрещенного Минскими соглашениями миномета калибра 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из реактивного пехотного огнемета и крупнокалиберного пулемета. Телеграф >>
Боевики на Донбассе перестали соблюдать объявленное 21 июля перемирие: за прошедшие сутки они трижды обстреляли позиции ВСУ. Сайт города Доброполье >>