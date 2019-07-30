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оновлено
30.07.2019
13:50

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• Гнутова . • крупнокалиберные пулеметы . • огнемет . • перемирие . • режим прекращения огня • Евросоюз

ООС: боевики нарушили перемирие на Донбассе

ООС: боевики нарушили перемирие на Донбассе

С начала текущих суток оккупанты один раз обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Луганского. Електронні вісті >>  сьогодні, 09:53

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник 3 раза обстрелял позиции Объединенных сил: вблизи Каменки из реактивного пехотного огнемета; в районе Гнутово из миномета калибра 82 мм; неподалеку Водяного - из крупнокалиберного пулемета. forUm >>

Украинский военный был ранен в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе 29 июля, - сообщает пресс-центр Объединенных сил. Остров >>

"Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 1 раз - с применением запрещенного Минскими соглашениями миномета калибра 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из реактивного пехотного огнемета и крупнокалиберного пулемета. Телеграф >>

Боевики на Донбассе перестали соблюдать объявленное 21 июля перемирие: за прошедшие сутки они трижды обстреляли позиции ВСУ. Сайт города Доброполье >>

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Сайт города Доброполье: Боевики перестали соблюдать перемирие на Донбассе UAtoday: Минометы и реактивные огнеметы: боевики нарушили перемирие на Донбассе, ранен военный

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