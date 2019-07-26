В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения. Остров >> сьогодні, 09:14
За прошедшие сутки оккупанты открывали огонь по позициям сил ООС на Донбассе из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. 6264.com.ua - сайт города Краматорска >>
25 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили запрет на использование оружия. forUm >>
"С начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано", - резюмируют в штабе ООС. UAtoday >>
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили обстрел позиций Объединенных сил около Причепиловки из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. Остров >>