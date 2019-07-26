В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения. Остров >> сьогодні, 09:14

За прошедшие сутки оккупанты открывали огонь по позициям сил ООС на Донбассе из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. 6264.com.ua - сайт города Краматорска >> сьогодні, 09:04

25 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили запрет на использование оружия. forUm >> сьогодні, 09:06

"С начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано", - резюмируют в штабе ООС. UAtoday >> сьогодні, 09:08