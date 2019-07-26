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оновлено
26.07.2019
11:20

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Мітки сюжету

• крупнокалиберные пулеметы . • наемники . • противотанковый гранатомет . • режим прекращения огня . • тишина • Евросоюз

Ранен украинский солдат

Ранен украинский солдат

В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения. Остров >>  сьогодні, 09:14

За прошедшие сутки оккупанты открывали огонь по позициям сил ООС на Донбассе из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. 6264.com.ua - сайт города Краматорска >>

25 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили запрет на использование оружия. forUm >>

"С начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано", - резюмируют в штабе ООС. UAtoday >>

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили обстрел позиций Объединенных сил около Причепиловки из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. Остров >>

ФОТО:

UAtoday: ООС: боевики обстреляли позиции украинских военных, есть раненый

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