Розширений пошук
оновлено
26.07.2019
16:05

Актуальні теми

Мітки сюжету

• крупнокалиберные пулеметы . • наемники . • противотанковый гранатомет . • режим прекращения огня . • тишина • Евросоюз

Боевики обстреляли Причепиловку из гранатомета и пулемета.

Боевики обстреляли Причепиловку из гранатомета и пулемета.

С начала текущих суток, 26 июля, обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >>  сьогодні, 10:17

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Причепиловки из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. 6264.com.ua - сайт города Краматорска >>

25 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили запрет на использование оружия. forUm >>

В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения. Остров >>

За прошедшие сутки оккупанты открывали огонь по позициям сил ООС на Донбассе из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >>

ФОТО:

UAtoday: ООС: боевики обстреляли позиции украинских военных, есть раненый

Інші новини теми:

ООС: боевики обстреляли позиции украинских военных, есть раненый UAtoday

Дивись також:

Калейдоскоп подій




© 1998–2019 <МЕТА>