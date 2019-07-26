С начала текущих суток, 26 июля, обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >> сьогодні, 10:17

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Причепиловки из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. 6264.com.ua - сайт города Краматорска >> сьогодні, 09:04

25 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили запрет на использование оружия. forUm >> сьогодні, 09:06

В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения. Остров >> сьогодні, 09:14