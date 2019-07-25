В результате обстрела в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Причепиловки из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета ранен один украинский военнослужащий. ГолосUA >> сьогодні, 09:18
За прошедшие сутки, 24 июля, на Донбассе оккупанты не нарушали режим тишины. Kharkiv Today >>
Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая условия прекращения огня. Также, напомним, ранее, за прошедшие сутки 23 июля в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе противник единожды обстрелял позиции ВСУ, потерь зафиксировано не было. ГолосUA >>