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оновлено
25.07.2019
11:31

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Мітки сюжету

• Донбасс . • военнослужащий . • обстрелы . • режим прекращения огня . • соприкосновение • Евросоюз

Сутки на Донбассе: один обстрел, один раненный - штаб ООС

Сутки на Донбассе: один обстрел, один раненный - штаб ООС

В результате обстрела в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Причепиловки из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета ранен один украинский военнослужащий. ГолосUA >>  сьогодні, 09:18

За прошедшие сутки, 24 июля, на Донбассе оккупанты не нарушали режим тишины. Kharkiv Today >>

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая условия прекращения огня. Также, напомним, ранее, за прошедшие сутки 23 июля в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе противник единожды обстрелял позиции ВСУ, потерь зафиксировано не было. ГолосUA >>


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