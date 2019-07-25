В результате обстрела в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Причепиловки из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета ранен один украинский военнослужащий. ГолосUA >> сьогодні, 09:18

За прошедшие сутки, 24 июля, на Донбассе оккупанты не нарушали режим тишины. Kharkiv Today >> сьогодні, 06:32