Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая условия прекращения огня. 6264.com.ua - сайт города Краматорска >> сьогодні, 09:05

За минувшие сутки, 24 июля, боевики придерживались установившегося режима прекращения огня на Донбассе, а с начала текущих суток, 25 июля, осуществили один обстрел позиций Вооруженных сил Украины, в результате чего один украинский военный получил ранение. НикВести >> сьогодні, 08:00