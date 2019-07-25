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оновлено
25.07.2019
11:31

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Мітки сюжету

• Донбасс . • наемники . • обстрел . • перемирие . • режим прекращения огня • Евросоюз

На Донбассе боевики нарушили перемирие, ранен военный

На Донбассе боевики нарушили перемирие, ранен военный

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая условия прекращения огня. 6264.com.ua - сайт города Краматорска >>  сьогодні, 09:05

За минувшие сутки, 24 июля, боевики придерживались установившегося режима прекращения огня на Донбассе, а с начала текущих суток, 25 июля, осуществили один обстрел позиций Вооруженных сил Украины, в результате чего один украинский военный получил ранение. НикВести >>

В результате обстрела вооруженными формированиями позиций РФ Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Причепиловки из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета ранен один украинский военнослужащий. 6264.com.ua - сайт города Краматорска >>

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6264.com.ua - сайт города Краматорска: На Донбассе боевики нарушили перемирие, ранен военный

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