Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая условия прекращения огня. 6264.com.ua - сайт города Краматорска >> сьогодні, 09:05
За минувшие сутки, 24 июля, боевики придерживались установившегося режима прекращения огня на Донбассе, а с начала текущих суток, 25 июля, осуществили один обстрел позиций Вооруженных сил Украины, в результате чего один украинский военный получил ранение. НикВести >>
В результате обстрела вооруженными формированиями позиций РФ Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Причепиловки из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета ранен один украинский военнослужащий. 6264.com.ua - сайт города Краматорска >>