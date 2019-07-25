От начала текущих суток Вооруженные Силы Украины придерживаются устойчивого режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили бессрочный запрет на использование любого оружия. Mariupol.tv >> сьогодні, 09:44
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил вблизи Причепиловки из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. forUm >>
"В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения". Остров >>