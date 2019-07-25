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оновлено
25.07.2019
11:31

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Мітки сюжету

• военнослужащий . • крупнокалиберные пулеметы . • наемники . • перемирие . • режим прекращения огня • Евросоюз

Боевики нарушили перемирие: один украинский военный получил ранения

Боевики нарушили перемирие: один украинский военный получил ранения

От начала текущих суток Вооруженные Силы Украины придерживаются устойчивого режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили бессрочный запрет на использование любого оружия. Mariupol.tv >>  сьогодні, 09:44

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил вблизи Причепиловки из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. forUm >>

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения". Остров >>


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