Глава полиции Сергей Князев во вторник, 23 июля, назвал вероятные версии убийства журналиста Павла Шеремета, пишут Украинские новости. По его словам, полиция проверяет связь убийства Шеремета и написания им книги о российско-грузинской войне 2008 года. Это связано с тем, что в 2016 году в Украине была раскрыта сеть российских киллеров, получивших заказ на убийство украинских военных, причастных к данном конфликту. Также полиция проверяет связь убийства Шеремета и убийства его друга, российского политика Бориса Немцова. Кроме того, исследуется то, что накануне убийства Шеремет готовился открыть фонд поддержки СМИ в Украине и занимался финансовой частью этого вопроса, передает Украинская правда. Также полиция рассматривает среди версий убийства журналиста деятельность экстремистски настроенных групп лиц. "Следствием выдвинута следующая версия преступления – профессиональная деятельность Шеремета в Украине, а также за рубежом. Дестабилизация социально-политической ситуации в Украине, бытовые и межличностные конфликтные ситуации. Ошибка в объекте преступления, учитывая то, что автомобиль принадлежит и использовался сожительницей погибшего", – сказал глава Нацполиции. Также он не исключил причастность к убийству России. Глава полиции сообщил, что были допрошены 3,5 тысячи человек, выполнено 26 комплексных экспертиз и получена информация о 44 тысячи номеров, проведено 146 следственных действий. Как ранее сообщал Фокус: Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины. Глава Национальной полиции Сергей Князев в январе этого года отрицал, что в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета произошел прорыв. В конце прошлого года Луценко отметил, что "даже ФБР не смогло оказать никакой помощи " в установлении личностей исполнителей убийства. 20 июля в Киеве состоялась акция "Кто убил Павла? Три года без ответа" в честь памяти журналиста Павла Шеремета. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский вызвал силовиков для доклада о расследовании убийства Шеремета.