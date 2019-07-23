Потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеского обстрела нет. Replyua >> сьогодні, 14:17
А 21 июля на Донбассе пророссийские боевики один раз обстреляли позиции ВСУ. Електронні вісті >>
Пророссийские террористы с начала текущих суток три раза прибегали к нарушению режима прекращения огня на Донбассе. Соответствующие данные озвучил пресс-секретарь Министерства обороны Украины, полковник Дмитрий Гуцуляк, комментируя оперативную ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил. «Сегодня, 23 июля, оккупант один раз применил оружие по нашим позициям. Replyua >>