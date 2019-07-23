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оновлено
23.07.2019
15:44

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Мітки сюжету

• Донбасс . • Минобороны . • оккупанты . • режим прекращения огня . • тишина • Евросоюз

С начала суток оккупанты один раз нарушили режим тишины на Донбассе

С начала суток оккупанты один раз нарушили режим тишины на Донбассе

Потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеского обстрела нет. Replyua >>  сьогодні, 14:17

А 21 июля на Донбассе пророссийские боевики один раз обстреляли позиции ВСУ. Електронні вісті >>

Пророссийские террористы с начала текущих суток три раза прибегали к нарушению режима прекращения огня на Донбассе. Соответствующие данные озвучил пресс-секретарь Министерства обороны Украины, полковник Дмитрий Гуцуляк, комментируя оперативную ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил. «Сегодня, 23 июля, оккупант один раз применил оружие по нашим позициям. Replyua >>


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