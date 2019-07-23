Потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеского обстрела нет. Replyua >> сьогодні, 14:17

А 21 июля на Донбассе пророссийские боевики один раз обстреляли позиции ВСУ. Електронні вісті >> сьогодні, 14:02