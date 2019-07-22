В ОБСЕ говорят, после установления режима прекращения огня, обстрелы на Донбассе не прекратились. В штабе ОС отчитались об одном случае обстрела позиций украинской армии. По данным мониторинговой миссии ОБСЕ, 21 июля с 00:01 по 16:00 на Донбассе произошло 75 случаев нарушения "режима тишины" (3 взрыва, 21 снаряд и 51 выстрел из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия). Практически все нарушения зафиксированы в Луганской области, в районах на восток от Попасной и около Золотого (подконтрольны правительству). Один взрыв произошел у Авдеевки в Донецкой области (подконтрольна правительству). В период с 12:01 по 16:00 21 июля нарушений не зафиксировано. В Минобороны Украины же говорят, что 21 июля боевики один раз обстеливали позиции Объединенных сил. С начала текущих суток режима прекращения огня, по данным ОС, не зафиксировано. Как ранее сообщал Фокус: 20 июля боевики целых 26 раз нарушили режим прекращения огня, из них 12 раз – с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. 19 июля, боевики на Донбассе 26 раз обстреляли позиции ВСУ. 11 раз применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Два украинских бойца погибли, еще трое получили боевые травмы. 18 июля боевики на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате подрыва один военнослужащий погиб, двое получили ранения. 17 июля боевики на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом один раз запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 82 мм. 16 июля боевики 8 раз обстреляли позиции ООС, из них 3 раза – с применением минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 15 июля боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 6 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. 14 июля на Донбассе пророссийские боевики 19 раз обстреляли позиции ВСУ. Из них 6 раз с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 и 82 мм.