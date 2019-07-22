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оновлено
22.07.2019
11:04

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• Донбасс . • крупнокалиберные пулеметы . • оккупант . • перемирие . • режим прекращения огня • Евросоюз

Боевики нарушили "бессрочное перемирие" в Донбассе

Боевики нарушили "бессрочное перемирие" в Донбассе

С начала суток понедельника, 22 июля, обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано. 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова >>  сьогодні, 08:55

С начала текущих суток обстрелов позиций объединенных сил не зафиксировано.

По данным разведки, 21 июля один боевик уничтожен и двое ранены.

21 июля в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих погибли и двое получили ранения.

18 июля 2019 года  представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ Роман Бессмертный заявил, что с начала бессрочного перемирия в Донбассе (с 00:01 21 июля) предусмотрена ответственность за стрельбу

За минувшие сутки боевики один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Террористы открывали огонь по позициям ВСУ из БМП и крупнокалиберных пулеметов. "В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север позиции наших защитников были обстреляны один раз в Хуторе Вольный из БМП и крупнокалиберного пулемета", - отметили в пресс-центре.

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06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова: Боевики один раз нарушили перемирие на Донбассе

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