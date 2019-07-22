С начала суток понедельника, 22 июля, обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано. 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова >> сьогодні, 08:55

С начала текущих суток обстрелов позиций объединенных сил не зафиксировано.

По данным разведки, 21 июля один боевик уничтожен и двое ранены.

21 июля в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих погибли и двое получили ранения.

18 июля 2019 года представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ Роман Бессмертный заявил, что с начала бессрочного перемирия в Донбассе (с 00:01 21 июля) предусмотрена ответственность за стрельбу

За минувшие сутки боевики один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Террористы открывали огонь по позициям ВСУ из БМП и крупнокалиберных пулеметов. "В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север позиции наших защитников были обстреляны один раз в Хуторе Вольный из БМП и крупнокалиберного пулемета", - отметили в пресс-центре.