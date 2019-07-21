В утренней сводке штаба ООС указывалось, что с начала суток обстрелы не зафиксированы. Телеграф >> сьогодні, 19:25

С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook в воскресенье вечером.

Как сообщалось, договоренность о прекращении огня в Донецкой и Луганской областях с 00.01 21 июля была достигнута 17 июля на заседании в Минске Трехсторонней контактной группы. В утренней сводке штаба ООС указывалось, что с начала суток обстрелы не зафиксированы. Позднее пришло сообщении о подрыве в районе города Счастье (Луганской области) на взрывном устройстве, установленном диверсантами, четырех украинских бойцов. Двое из них погибли.

Незаконные вооруженные формирования не осуществили ни одного обстрела позиций Объединенных сил на востоке Украины в воскресенье с полуночи.