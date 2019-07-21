Была проведена эвакуация пострадавших в городскую больницу. Состояние их здоровья удовлетворительное. forUm >> сьогодні, 14:16

В результате взрыва бойцы получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте подрыва. Также в результате взрыва еще двое военнослужащих получили ранения. Паноптикон >> сьогодні, 10:59

Более того, в результате взрыва были ранены еще двое военных. Replyua >> сьогодні, 12:09