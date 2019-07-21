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оновлено
21.07.2019
14:24

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Мітки сюжету

• взрыв . • военнослужащие . • выдвижение . • перемирие . • эвакуация • Евросоюз

Группа военных подорвалась в зоне ООС, есть погибшие

Группа военных подорвалась в зоне ООС, есть погибшие

Была проведена эвакуация пострадавших в городскую больницу. Состояние их здоровья удовлетворительное. forUm >>  сьогодні, 14:16

В результате взрыва бойцы получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте подрыва. Также в результате взрыва еще двое военнослужащих получили ранения. Паноптикон >>

Более того, в результате взрыва были ранены еще двое военных. Replyua >>

Вблизи населенного пункта Счастье в Донецкой области около 8:25 в воскресенье, 21 июля, двое военных погибли в результате подрыва на взрывном устройстве. Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба ООС в Facebook. forUm >>


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