Была проведена эвакуация пострадавших в городскую больницу. Состояние их здоровья удовлетворительное. forUm >> сьогодні, 14:16
В результате взрыва бойцы получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте подрыва. Также в результате взрыва еще двое военнослужащих получили ранения. Паноптикон >>
Более того, в результате взрыва были ранены еще двое военных. Replyua >>
Вблизи населенного пункта Счастье в Донецкой области около 8:25 в воскресенье, 21 июля, двое военных погибли в результате подрыва на взрывном устройстве. Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба ООС в Facebook. forUm >>