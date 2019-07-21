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оновлено
21.07.2019
11:45

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Мітки сюжету

• калибр . • крупнокалиберные пулеметы . • минометы . • противотанковый гранатомет . • стрелковое оружие • Евросоюз

Обстрелы из артиллерийских систем и шесть раненых оккупантов: ситуация в зоне ООС

Обстрелы из артиллерийских систем и шесть раненых оккупантов: ситуация в зоне ООС

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Север оккупанты обстреляли украинские позиции 13 раз. Слово и Дело >>  сьогодні, 10:30

С начала сегодняшней ночи на Донбассе официально начало действовать бессрочное перемирие. Online.ua >>

За сутки, 20 июля, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 26 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 12 раз - с применением запрещенной минскими соглашениями оружия - артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также, противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 0642.ua — сайт города Луганска >>

С начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано. 057.ua — сайт города Харькова >>

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Online.ua: На Донбассе началось перемирие: штаб ООС сообщил о текущей ситуации 0642.ua — сайт города Луганска: За сутки российско-оккупационные войска 26 раз нарушили перемирие: ранены два воина ВСУ Сайт города Донецка: За сутки российско-оккупационные войска 26 раз нарушили перемирие: ранены два воина ВСУ 057.ua — сайт города Харькова: Обстрелы из артиллерийских систем и шесть раненых оккупантов: ситуация в зоне ООС

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