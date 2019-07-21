В районе ответственности оперативно-тактического группировки Север оккупанты обстреляли украинские позиции 13 раз. Слово и Дело >> сьогодні, 10:30

С начала сегодняшней ночи на Донбассе официально начало действовать бессрочное перемирие. Online.ua >> сьогодні, 08:25

За сутки, 20 июля, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 26 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 12 раз - с применением запрещенной минскими соглашениями оружия - артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также, противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 0642.ua — сайт города Луганска >> сьогодні, 09:36

С начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано. 057.ua — сайт города Харькова >> сьогодні, 10:01