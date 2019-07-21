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оновлено
21.07.2019
00:27

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Мітки сюжету

• Лебединский . • калибр . • крупнокалиберные пулеметы . • минометы . • стрелковое оружие • Евросоюз

За день до перемирия боевики усиленно обстреливали ВСУ: один защитник пострадал

На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников наши подразделения дали адекватный ответ. Остров >>  вчора, 19:52

С начала суток враг девять раз нарушил режим прекращения огня Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передает "ДС". Деловая столица (газета) >>

В районе проведения операции Оббъединенных сил с начала суток 20 июля вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня. Враг и его наемники обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенного минскими соглашениями оружия - артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Остров >>


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