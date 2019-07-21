На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников наши подразделения дали адекватный ответ. Остров >> вчора, 19:52
С начала суток враг девять раз нарушил режим прекращения огня Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передает "ДС". Деловая столица (газета) >>
В районе проведения операции Оббъединенных сил с начала суток 20 июля вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня. Враг и его наемники обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенного минскими соглашениями оружия - артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Остров >>