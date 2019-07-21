На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников наши подразделения дали адекватный ответ. Остров >> вчора, 19:52

С начала суток враг девять раз нарушил режим прекращения огня Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передает "ДС". Деловая столица (газета) >> вчора, 19:16