19 случаев хищения и повреждения элементов инфраструктуры; девять случаев перекрытия движения посторонними лицами; семь случаев хищения грузов из вагонов и тому подобное. Наблюдатель >> сьогодні, 10:39

Одесский филиал «ОЖД» опубликовал статистику о том, что за шесть месяцев 2019 года на объектах Одесской железной дороги зарегистрировано 58 случаев незаконных вмешательств в деятельность регионального филиала «Одесская железная дорога» (далее - «ОЖД»), в результате чего были задержаны 178 поездов. Волнорез >> сьогодні, 10:00