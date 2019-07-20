Розширений пошук
оновлено
20.07.2019
14:11

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Мітки сюжету

• Савченко . • железная дорога . • задержка . • месяцы лишения свободы . • хищение • Евросоюз

Стала известна причина задержки 178 поездов на Одесской железной дороге

Стала известна причина задержки 178 поездов на Одесской железной дороге

19 случаев хищения и повреждения элементов инфраструктуры; девять случаев перекрытия движения посторонними лицами; семь случаев хищения грузов из вагонов и тому подобное. Наблюдатель >>  сьогодні, 10:39

Одесский филиал «ОЖД» опубликовал статистику о том, что за шесть месяцев 2019 года на объектах Одесской железной дороги зарегистрировано 58 случаев незаконных вмешательств в деятельность регионального филиала «Одесская железная дорога» (далее - «ОЖД»), в результате чего были задержаны 178 поездов. Волнорез >>

Подобная статистика наблюдалась в 20142015 году. Как раз в этом году одесские суды вынесли ряд приговоров в отношении задержанных тогда. Наблюдатель >>


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