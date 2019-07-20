окраины Нижнетеплого - из крупнокалиберного пулемета. 0642.ua — сайт города Луганска >> сьогодні, 10:27
С начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил. Деловая столица (газета) >>
В результате вражеских обстрелов два военнослужащих погибли и трое получили боевое травмирование. Mariupol.tv >>
19 июля двое оккупантов получили ранения. 6264.com.ua - сайт города Краматорска >>
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 20 раз обстрелял позиции Объединенных сил: дважды вблизи Широкино - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Богдановкой - с автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета; два раза неподалеку Марьянки - из минометов калибра 120 мм и снайперских винтовок; трижды окраины Талаковки - из минометов калибра 120 мм и гранатометов различных систем; в районе населенного пункта Тарамчук - с автоматической гранатомета; два раза вблизи Гнутово - из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм; рядом с Новотроицкое - из стрелкового оружия; неподалеку Березвовое - из гранатометов различных систем; окраины Красногоровки - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Чермалык - с миномета калибра 82 мм; дважды вблизи Водяное - из минометов калибра 120 и 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия; рядом с Авдеевкой - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; неподалеку Новогнатовки - из крупнокалиберного пулемета; окраины Пищевика - с миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета. 0642.ua — сайт города Луганска >>