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оновлено
19.07.2019
10:34

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Мітки сюжету

• Донбасс . • группировка . • противник . • режим прекращения огня . • сепаратисты • Евросоюз

За сутки на Донбассе позиции ВСУ обстреляли 10 раз, военный подорвался на мине

За сутки на Донбассе позиции ВСУ обстреляли 10 раз, военный подорвался на мине

18 июля один противник был уничтожен и двое ранены. ГолосUA >>  сьогодні, 10:06

Об этoм сooбщaeт РБК-Укрaинa сo ссылкoй нa штaб ООС в Facebook. Media House >>

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" сепаратисты девять раз обстреляли позиции Объединенных сил: вблизи Песков, Троицкого, Каменки, окрестности Водяного, Павлополя, Ломакино и Пищевика. Вести-UA >>

За сутки на Донбассе позиции ВСУ обстреляли 10 раз, в результате подрыва на мине погиб один украинский военный, двое ранены в ходе обстрелов. ГолосUA >>

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции ВСУ обстреляли один раз - на окраинах Майорска. «В результате подрыва один военнослужащий погиб и во время вражеских обстрелов двое получили ранения. Reporter UA >>

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Reporter UA: В зоне ООС на мине подорвался военный ГолосUA: За сутки на Донбассе позиции ВСУ обстреляли 10 раз, военный подорвался на мине

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