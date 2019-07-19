18 июля один противник был уничтожен и двое ранены. ГолосUA >> сьогодні, 10:06

Об этoм сooбщaeт РБК-Укрaинa сo ссылкoй нa штaб ООС в Facebook. Media House >> сьогодні, 07:43

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" сепаратисты девять раз обстреляли позиции Объединенных сил: вблизи Песков, Троицкого, Каменки, окрестности Водяного, Павлополя, Ломакино и Пищевика. Вести-UA >> сьогодні, 09:18

За сутки на Донбассе позиции ВСУ обстреляли 10 раз, в результате подрыва на мине погиб один украинский военный, двое ранены в ходе обстрелов. ГолосUA >> сьогодні, 10:06