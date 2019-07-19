За прошедшие сутки боевики на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате подрыва один военнослужащий погиб, двое получили ранения. Об этом сообщил в Facebook штаб операции Объединенных сил. В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял позиции украинских войск девять раз: вблизи Песок, Троицкого, Каменки, Водяного, Ломакино, Пищевика. Огонь вели из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, станкового и ручного противотанкового гранатомета, а также из стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировали один обстрел из подствольного гранатомета и стрелкового оружия в окрестностях Майорска. По данным разведки, 18 июля один оккупант уничтожен и двое ранены. С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил. Как ранее сообщал Фокус: 17 июля боевики на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом один раз запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 82 мм. 16 июля боевики 8 раз обстреляли позиции ООС, из них 3 раза – с применением минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 15 июля боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 6 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. 14 июля на Донбассе пророссийские боевики 19 раз обстреляли позиции ВСУ. Из них 6 раз с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 и 82 мм.