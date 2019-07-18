За минувшие сутки боевики на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом один раз запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 82 мм. Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил. Отмечается, что враг открывал огонь по украинским позициям из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы велись в районе населенных пунктов Николаевка, Широкино, Марьинка, Водяное, Павлополь, Богдановка, Талаковка, Красногоровка, Пески, Катериновка. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 14 раз обстрелял позиции ВСУ. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников боевики обстреляли 1 раз. "В результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ с вооружения, что не противоречит Минским договоренностям", − отметили в ООС. По данным разведки, 17 июля четыре оккупанта получили ранения. С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано. Как ранее сообщал Фокус: 16 июля боевики 8 раз обстреляли позиции ООС, из них 3 раза – с применением минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 15 июля боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 6 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. 14 июля на Донбассе пророссийские боевики 19 раз обстреляли позиции ВСУ. Из них 6 раз с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 и 82 мм. 11 июля на Донбассе погиб мирный житель в результате вражеского обстрела села Чермалык. Военные медики одной из частей ООС оказали раненному медицинскую помощь и провели эвакуацию. Вскоре от полученных травм мужчина скончался.