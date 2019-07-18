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оновлено
18.07.2019
12:01

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Мітки сюжету

• крупнокалиберные пулеметы . • обстрелы . • противотанковый гранатомет . • режим прекращения огня . • стрелковое оружие • Евросоюз

Сутки в ООС: 17 обстрелов, потерь нет

Сутки в ООС: 17 обстрелов, потерь нет

дважды вблизи БОГДАНОВКИ из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Mariupol.tv >>  сьогодні, 09:55

За сутки 17 июля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 1 раз - с применением запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм. Также, противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 62.ua — сайт города Донецка >>

Как пишет «Слово и Дело», об этом сообщает пресс-центр ООС. Слово и Дело >>

17 июля четверо оккупантов получили ранения. forUm >>

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0642.ua — сайт города Луганска: За сутки российско-оккупационные войска 15 раз нарушили перемирие: потерь у ВСУ нет 6264.com.ua - сайт города Краматорска: В ООС 15 обстрелов за сутки, потерь нет 057.ua — сайт города Харькова: Обстрелы позиций украинских бойцов и четверо раненых оккупантов: ситуация в зоне ООС

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