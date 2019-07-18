дважды вблизи БОГДАНОВКИ из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Mariupol.tv >> сьогодні, 09:55

За сутки 17 июля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 1 раз - с применением запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм. Также, противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 62.ua — сайт города Донецка >> сьогодні, 08:00

Как пишет «Слово и Дело», об этом сообщает пресс-центр ООС. Слово и Дело >> сьогодні, 08:42

17 июля четверо оккупантов получили ранения. forUm >> сьогодні, 09:07