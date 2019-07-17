Система разминирования производства США включает в себя высококачественную камеру, специальное световое оборудование, захватное устройство. Кременчуг Онлайн >> сьогодні, 12:27
ХК "АвтоКрАЗ" поставила партию бронированных автомобилей КрАЗ-Шрек-М на экспорт в одну из стран Африки. Avtoblog >>
Партия бронированных автомобилей «КрАЗ Шрек-М» высокой проходимости класса MPV с днищем V-образной формы на базе шасси вездехода КрАЗ-5233 колёсной формулы 4×4 отправилась в одну из африканских стран. Кременчуг Онлайн >>