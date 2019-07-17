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оновлено
17.07.2019
21:20

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Мітки сюжету

• вездеход . • обезвреживание . • партия . • разминирование . • экспорт • Евросоюз

Очередную партию КрАЗ-Шрек-М отправили на экспорт

Очередную партию КрАЗ-Шрек-М отправили на экспорт

Система разминирования производства США включает в себя высококачественную камеру, специальное световое оборудование, захватное устройство. Кременчуг Онлайн >>  сьогодні, 12:27

ХК "АвтоКрАЗ" поставила партию бронированных автомобилей КрАЗ-Шрек-М на экспорт в одну из стран Африки. Avtoblog >>

Партия бронированных автомобилей «КрАЗ Шрек-М» высокой проходимости класса MPV с днищем V-образной формы на базе шасси вездехода КрАЗ-5233 колёсной формулы 4×4 отправилась в одну из африканских стран. Кременчуг Онлайн >>

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Кременчуг Онлайн: Очередную партию «КрАЗ Шрек-М» отправили на экспорт

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