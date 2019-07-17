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оновлено
17.07.2019
14:39

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Мітки сюжету

• калибр . • крупнокалиберные пулеметы . • обстрел . • оккупанты . • стрелковое оружие • Евросоюз

За минувшие сутки боевики 8 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, без потерь

За минувшие сутки боевики 8 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, без потерь

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север боевики вели обстрел 2 раза: возле с. Крымское из миномета калибра 82 мм, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; в районе с. Новолуганское из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Online.ua >>  сьогодні, 08:12

Боевики 8 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе в течение 16 июля, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил. Сайт города Доброполье >>

UA со ссылкой на оперативную сводку штаба ООС, украинские военные зафиксировали 3 обстрела с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Online.ua >>

За прошедшие сутки 16 июля вооруженные формирования российских оккупантов 8 раз обстреляли позиции ВСУ. Online.ua >>

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Online.ua: Сутки в ООС: боевики применили ракетные комплексы Online.ua: Сутки в ООС: боевики применили ракетные комплексы

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