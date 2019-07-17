В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север боевики вели обстрел 2 раза: возле с. Крымское из миномета калибра 82 мм, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; в районе с. Новолуганское из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Online.ua >> сьогодні, 08:12