В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север боевики вели обстрел 2 раза: возле с. Крымское из миномета калибра 82 мм, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; в районе с. Новолуганское из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Online.ua >> сьогодні, 08:12
Боевики 8 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе в течение 16 июля, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил. Сайт города Доброполье >>
UA со ссылкой на оперативную сводку штаба ООС, украинские военные зафиксировали 3 обстрела с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Online.ua >>
За прошедшие сутки 16 июля вооруженные формирования российских оккупантов 8 раз обстреляли позиции ВСУ. Online.ua >>