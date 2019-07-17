За минувшие сутки боевики 8 раз обстреляли позиции ООС, из них 3 раза – с применением минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 6 раз обстреляли позиции ООС. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны 2 раза. В результате вражеских обстрелов потерь среди бойцов ООС не зафиксировано. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. "По данным разведки, 16 июля потерь оккупантов не зафиксировано", – говорится в сообщении. С начала текущих суток враг трижды обстрелял позиции ВСУ. Как ранее сообщал Фокус: 15 июля боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 6 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. 14 июля на Донбассе пророссийские боевики 19 раз обстреляли позиции ВСУ. Из них 6 раз с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 и 82 мм. 11 июля на Донбассе погиб мирный житель в результате вражеского обстрела села Чермалык. Военные медики одной из частей ООС оказали раненному медицинскую помощь и провели эвакуацию. Вскоре от полученных травм мужчина скончался.