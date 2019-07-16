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оновлено
16.07.2019
11:55

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• гранатометы . • калибр . • крупнокалиберные пулеметы . • минометы . • стрелковое оружие • Евросоюз

Сутки в ООС: есть потери с обеих сторон

Сутки в ООС: есть потери с обеих сторон

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Север боевики вели обстрел 4 раза: возле с. Луганское из крупнокалиберного пулемета; возле с. Новоалександровка из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета; вблизи г. Попасная из миномета калибра 120 мм и автоматического гранатомета; неподалеку с. Крымское из стрелкового оружия. Online.ua >>  сьогодні, 08:21

За минувшие сутки 15 июля вооруженные формирования российских оккупантов 17 раз обстреляли позиции ВСУ. Online.ua >>

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Online.ua: Сутки в ООС: есть потери с обеих сторон

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