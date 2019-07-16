В районе ответственности оперативно-тактического группировки Север боевики вели обстрел 4 раза: возле с. Луганское из крупнокалиберного пулемета; возле с. Новоалександровка из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета; вблизи г. Попасная из миномета калибра 120 мм и автоматического гранатомета; неподалеку с. Крымское из стрелкового оружия. Online.ua >> сьогодні, 08:21