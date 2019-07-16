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оновлено
16.07.2019
11:55

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Сутки на Донбассе: 17 обстрелов, один погибший, трое раненных

Сутки на Донбассе: 17 обстрелов, один погибший, трое раненных

возле Новоалександровки - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета; 057.ua — сайт города Харькова >>  сьогодні, 10:10

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил один обстрелов позиций украинских защитников: рядом с Опытное - из минометов калибра 120 и 82 мм. 0642.ua — сайт города Луганска >>

С начала текущих суток боевики два раза обстреляли позиции Объединенных сил: рядом с Опытным и вблизи Крымского. Остров >>

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За сутки, 15 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Сайт города Доброполье >>

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб и трое получили ранения. ГолосUA >>

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62.ua — сайт города Донецка: За сутки российско-оккупационные войска 17 раз нарушили перемирие: погиб воин ВСУ 6264.com.ua - сайт города Краматорска: На Донбассе 17 обстрелов за сутки один боец ООС погиб, трое ранены Сайт города Доброполье: Сутки в ООС: 17 обстрелов, один военнослужащий погиб, трое получили ранения ГолосUA: Сутки на Донбассе: 17 обстрелов, один погибший, трое раненных 057.ua — сайт города Харькова: Погибший украинский боец и убитый оккупант: ситуация в зоне ООС

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