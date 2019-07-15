На протяжении всех лет войны украинцы действительно очень сильно повысили свое мастерство в использовании такого вооружения в тактических условиях. 62.ua — сайт города Донецка >> сьогодні, 13:23

Украинские военные в зоне проведения ООС на Донбассе "смешивают с землей" оккупантов, их потери возросли в 3-4 раза, пожаловался один из экс-главарей "ДНР" Игорь Гиркин. 0642.ua — сайт города Луганска >> сьогодні, 13:23