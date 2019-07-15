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оновлено
15.07.2019
18:03

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Мітки сюжету

• Донбасс . • гранатометы . • оккупанты . • резервисты . • учение • Евросоюз

Гиркин жалуется, что ВСУ на Донбассе с "смешивают с землей" российских оккупантов

Гиркин жалуется, что ВСУ на Донбассе с "смешивают с землей" российских оккупантов

На протяжении всех лет войны украинцы действительно очень сильно повысили свое мастерство в использовании такого вооружения в тактических условиях. 62.ua — сайт города Донецка >>  сьогодні, 13:23

Украинские военные в зоне проведения ООС на Донбассе "смешивают с землей" оккупантов, их потери возросли в 3-4 раза, пожаловался один из экс-главарей "ДНР" Игорь Гиркин. 0642.ua — сайт города Луганска >>

С начала года российские оккупационные войска, их регулярные и нерегулярные формирования, нарастили количество обстрелов украинских позиций. Они начали более активно действовать. 62.ua — сайт города Донецка >>

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62.ua — сайт города Донецка: Гиркин жалуется, что ВСУ на Донбассе с "смешивают с землей" российских оккупантов

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