Именно на этапе получения взрывчатки диверсант попал в поле зрения украинской контрразведки. InfoKava.com >> сьогодні, 14:30
Социальный взрыв. Именно такая ситуация ждала Харьков, если бы удалось все, что задумал этот парень. UAtoday >>
Рядом, в двух метрах от цистерны, испаритель с хлором - крайне токсическим веществом, которым обеззараживают днепровскую воду перед тем, как водопровод погонит ее в сторону Харькова. В этом сооружении, куда заходить можно только в противогазах, несколько тонн хлора. InfoKava.com >>