Именно на этапе получения взрывчатки диверсант попал в поле зрения украинской контрразведки. InfoKava.com >> сьогодні, 14:30

Социальный взрыв. Именно такая ситуация ждала Харьков, если бы удалось все, что задумал этот парень. UAtoday >> сьогодні, 11:23