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оновлено
15.07.2019
14:55

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Мітки сюжету

• Обручников . • диверсант . • контрразведка . • спецслужби . • теракт • Евросоюз

Оставить без воды и отравить Харьков: контрразведка предотвратила масштабный теракт российских спецслужб (видео)

Оставить без воды и отравить Харьков: контрразведка предотвратила масштабный теракт российских спецслужб (видео)

Именно на этапе получения взрывчатки диверсант попал в поле зрения украинской контрразведки. InfoKava.com >>  сьогодні, 14:30

Социальный взрыв. Именно такая ситуация ждала Харьков, если бы удалось все, что задумал этот парень. UAtoday >>

Рядом, в двух метрах от цистерны, испаритель с хлором - крайне токсическим веществом, которым обеззараживают днепровскую воду перед тем, как водопровод погонит ее в сторону Харькова. В этом сооружении, куда заходить можно только в противогазах, несколько тонн хлора. InfoKava.com >>

ФОТО:

InfoKava.com: Контрразведка задержала диверсанта, который хотел взорвать водоочистные сооружения Харькова

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